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Стали известны команды, которые вылетели из АПЛ по итогам сезона-2023/2024

Стали известны команды, которые вылетели из АПЛ по итогам сезона-2023/2024
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19 мая завершился чемпионат Англии по футболу сезона-2023/2024. По его итогам из английской Премьер-лиги вылетели «Лутон», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

«Лутон» за 38 туров АПЛ набрал 26 очков. Он занял 18-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» финишировал 19-м. Ему удалось записать на свой счёт 24 очка после 38 игр. «Шеффилд Юнайтед», в свою очередь, стал последним. Он набрал 16 очков.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

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