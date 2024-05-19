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Колыванов: Джикия — настоящий мужик, печально, когда такой игрочище покидает «Спартак»

Колыванов: Джикия — настоящий мужик, печально, когда такой игрочище покидает «Спартак»
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Российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

«Джикию надо поблагодарить за те сезоны, которые он отыграл в «Спартаке». Он стал чемпионом, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Кроме того, являлся оплотом обороны «Спартака». Он два года назад получил травму колена, у него тяжело прошло восстановление. Поэтому мне кажется, что он не смог набрать ту форму, в которой был до операции.

Рано или поздно всем футболистам приходится уходить из больших клубов. Но я думаю, что Джикия пригодится многим командам РПЛ, они будут рады видеть его в своих рядах. Хочу отметить, что он был настоящим профессионалом и мужиком. В «Спартаке» и сборной России отдавался игре на 100 и больше процентов. Поэтому, конечно, печально, когда такие игроки покидают клуб, в котором провели большое количество времени.

Я думаю, что болельщики его хорошо проводили. А сам Джикия, наверное, понимает, что у него уровень уже не тот, который ждёт руководство и он сам. Такой уход — это рабочий момент. Сидеть в его возрасте не стоит, он вполне может играть на самом высоком уровне. Может быть, в другом клубе он раскроется ещё больше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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