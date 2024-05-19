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Арсенал — Эвертон, результат матча 19 мая 2024, счёт 2:1, АПЛ 2023-2024

«Арсенал» победил «Эвертон» и занял второе место в АПЛ
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Завершился матч 38-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроу» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась победой лондонцев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Гейе – 40'     1:1 Томиясу – 43'     2:1 Хаверц – 89'    

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе. В составе «Арсенала» отличились защитник Такэхиро Томиясу и нападающий Кай Хаверц.

«Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от ставшего чемпионом страны «Манчестер Сити» на два очка. «Эвертон» по итогам последнего матча сезона остался на 15-м месте. Мерсисайдцы набрали 40 очков.

Итоговая турнирная таблица АПЛ
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