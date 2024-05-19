«Арсенал» победил «Эвертон» и занял второе место в АПЛ

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроу» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась победой лондонцев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе. В составе «Арсенала» отличились защитник Такэхиро Томиясу и нападающий Кай Хаверц.

«Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от ставшего чемпионом страны «Манчестер Сити» на два очка. «Эвертон» по итогам последнего матча сезона остался на 15-м месте. Мерсисайдцы набрали 40 очков.