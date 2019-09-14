«Спартак-2» сыграл вничью с «Томью» в гостевом матче ФНЛ
В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака-2» Максим Данилин. В начале второго тайма, на 48-й минуте, ответный гол в ворота гостей забил форвард «Томи» Максим Житнев. Хавбек Павел Киреенко вывел томский клуб вперёд на 62-й минуте. Полузащитник «Спартака-2» Максим Глушенков сравнял счёт через 8 минут.
«Томь» набрала 20 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 31 очко в 12 матчах.
- 14 сентября 2019
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