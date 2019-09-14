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«Спартак-2» сыграл вничью с «Томью» в гостевом матче ФНЛ

«Спартак-2» сыграл вничью с «Томью» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака-2» Максим Данилин. В начале второго тайма, на 48-й минуте, ответный гол в ворота гостей забил форвард «Томи» Максим Житнев. Хавбек Павел Киреенко вывел томский клуб вперёд на 62-й минуте. Полузащитник «Спартака-2» Максим Глушенков сравнял счёт через 8 минут.

«Томь» набрала 20 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 31 очко в 12 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
14 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
2 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Данилин – 15'   1:1 Житнев – 48'   2:1 Киреенко – 62'   2:2 Глушенков – 70'
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