Дубли Влашича и Берга — в видеообзоре матча ЦСКА — «Краснодар»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В качестве его ассистентов выступили Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы).
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал Никола Влашич, который реализовал 11-метровый. Через несколько минут преимущество «армейцев» увеличил Фёдор Чалов с передачи Влашича. На 41-й минуте Влашич довёл счёт до крупного, оформив дубль. Во 2-м тайме дебютным голом за «Краснодар» отметился Маркус Берг. Через несколько минут Берг сделал дубль, сократив разрыв в счёте до минимума.
ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (20) — на 4-м месте.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале «Матч ТВ».
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