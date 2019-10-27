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«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин. В качестве его ассистентов выступили Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Деспотович. В концовке первого тайма краснодарский клуб восстановил равновесие благодаря голу Мануэла Фернандеша с передачи Магомед-Шапи Сулейманова. «Краснодар» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Маркуса Берга на 80-й минуте.

«Краснодар», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (15) — на 12-м месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Деспотович – 32'   1:1 Фернандеш – 43'
Удаления: Берг – 80' / нет
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