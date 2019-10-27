«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин. В качестве его ассистентов выступили Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Деспотович. В концовке первого тайма краснодарский клуб восстановил равновесие благодаря голу Мануэла Фернандеша с передачи Магомед-Шапи Сулейманова. «Краснодар» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Маркуса Берга на 80-й минуте.
«Краснодар», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (15) — на 12-м месте в таблице.
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