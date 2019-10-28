Выиграй билеты на матч «Спартак» — «Ростов»!
«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш пары билетов на домашний матч московского «Спартака» с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервным рефери назначен Евгений Турбин (Дмитров). Инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
С турнирной сеткой Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».
Названы судьи на матч «Спартак» — «Ростов» и другие игры 1/8 финала Кубка России
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