Выиграй билеты на матч «Спартак» — «Ростов»!

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш пары билетов на домашний матч московского «Спартака» с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервным рефери назначен Евгений Турбин (Дмитров). Инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).



С турнирной сеткой Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».

Названы судьи на матч «Спартак» — «Ростов» и другие игры 1/8 финала Кубка России