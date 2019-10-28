Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин награждён Орденом почёта за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина от 28 октября 2019 года был опубликован на официальном сайте правовой информации.



Напомним, Прядкин работает в структуре Российской Премьер-Лиги с самого основания — с 2001 года, а возглавляет лигу с ноября 2007 года. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), а с 15 ноября 2006 года по 14 ноября 2007 года был генеральным директором организации. Также Прядкин входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.