Определились оба финалиста плей-офф MLS

В полуфинале плей-офф MLS «Атланта Юнайтед» принимал «Торонто». Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершился со счётом 1:2.



Уже на 4-й минуте встречи хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Юлиана Гресселя. Спустя 7 минут «Атланта» могла удвоить своё преимущество, но нападающий Хосеф Мартинес не реализовал пенальти. На 14-й минуте гостям удалось восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Николя Бенезе. Точку в противостоянии на 78-й минуте поставил полузащитник «Торонто» Ник Дэлеон.



Ранее в первом полуфинальном матче «Сиэтл Саундерс» на выезде победил «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.



Финальный матч плей-офф MLS между «Сиэтл Саундерс» и «Торонто» состоится 10 ноября.