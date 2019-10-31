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Определились оба финалиста плей-офф MLS

Определились оба финалиста плей-офф MLS
Футбол / Прочие турниры 0

В полуфинале плей-офф MLS «Атланта Юнайтед» принимал «Торонто». Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершился со счётом 1:2.

Уже на 4-й минуте встречи хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Юлиана Гресселя. Спустя 7 минут «Атланта» могла удвоить своё преимущество, но нападающий Хосеф Мартинес не реализовал пенальти. На 14-й минуте гостям удалось восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Николя Бенезе. Точку в противостоянии на 78-й минуте поставил полузащитник «Торонто» Ник Дэлеон.

Ранее в первом полуфинальном матче «Сиэтл Саундерс» на выезде победил «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

Финальный матч плей-офф MLS между «Сиэтл Саундерс» и «Торонто» состоится 10 ноября.

MLS - Высшая лига футбола. Кубок MLS - Финалы конференций
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Торонто
Торонто
1:0 Gressel – 4'   1:1 Бенезе – 14'   1:2 Дэлеон – 78'
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