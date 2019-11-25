Чалов с мамой на поле и картонный Гончаренко на фан-секторе. Фото победы ЦСКА

24 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).
Единственный гол был забит на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал Никола Влашич, голевой пас которому отдал Кристиян Бистрович.
ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.
В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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