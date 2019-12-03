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Футболистки «Кубаночки» с трофеем и новый имидж Рамиреса. Фото из Краснодара

ЖФК «Кубаночка»
Футболистки «Кубаночки» с трофеем и новый имидж Рамиреса. Фото из Краснодара
Футбол / РПЛ 0

2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Тамбов». Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал две жёлтые карточки в этой игре. Одно предупреждение получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, другую карточку получил форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до 8 матчей.

«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в 18 матчах набравший 42 очка.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

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