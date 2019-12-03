Киевское «Динамо» заключило контракт с форвардом юношеской сборной Бельгии
Киевское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим. Соглашение клуба с 19-летним бельгийским игроком рассчитано на 3,5 года.
Фото можно посмотреть на странице киевского «Динамо» в «Твиттере».
Каргбо-младший проходил футбольное обучение в школе английского «Рединга» и академии «Кристал Пэлас». В январе 2018 года форвард подписал контракт с «Роселаром», а в конце августа 2019 года перешёл на правах аренды в клуб «Льерс Кемензонен». 17 ноября срок арендного соглашения истёк.
Также Каргбо-младший играет в составе юношеской сборной Бельгии. В настоящий момент на счету нападающего семь матчей за национальную команду и один гол.
- 3 декабря 2019
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