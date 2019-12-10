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Клопп: у «Ливерпуля» всё ещё сумасшедшие амбиции

Клопп: у «Ливерпуля» всё ещё сумасшедшие амбиции
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«Ожидаю, что мы продемонстрируем свою лучшую игру. „Ред Булл Зальцбург“ был на подъёме после победы в матче с „Генком“, а мы сыграли вничью с „Наполи“, поэтому они рассчитывают побороться с нами. Мы готовы к этому. „Ред Булл Зальцбург“ должен выиграть у „Ливерпуля“. Это возможно, и мне это нравится. У нас всё ещё сумасшедшие амбиции, поэтому мы будем выкладываться по полной. Нет, мы не думаем, что будем доминировать в этом матче, но приложим все усилия для победы.

Мы должны сосредоточиться на этой игре. Это непросто, так как мы играем каждые три дня. Предстоящая игра — самая важная в нашей жизни, потому что другой у нас не будет», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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