Сергей Семак побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции
23 декабря в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента Эдгара Брещанова.
- 24 декабря 2019
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