Сергей Семак побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции

23 декабря в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.



Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента Эдгара Брещанова.