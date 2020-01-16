Экс-игрок ЦСКА Хонда сообщил о создании нового футбольного проекта в Японии

33-летний японский экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, на данный момент находящийся без клуба, начал новый футбольный проект на родине. Он хочет создать новый клуб под названием «Уан Токио». Об этом Хонда сообщил в своём «твиттере».
«Моя миссия — построить клуб с нуля, который бы связывал людей друг с другом. В настоящее время зарегистрироваться и принять участие на первой открытой тренировке, которая пройдёт 24 января, могут все желающие. Регистрационный взнос составляет около € 40», — написал Хонда.
С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка. В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016.
В начале ноября 2019 года 33-летний Хонда стал игроком «Витесса», присоединившись к клубу в статусе свободного агента. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (три — в основном составе) и не отметился результативными действиями.
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