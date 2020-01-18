Иммобиле увеличил преимущество в гонке за «Золотой бутсой». В активе итальянца 23 гола

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (5:1). В активе 29-летнего футболиста уже 23 гола в чемпионате Италии в нынешней кампании. Он возглавляет гонку за «Золотой бутсой».
Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» в сезоне-2019/2020
1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 23 гола (46 очков)
2. Роберт Левандовски («Бавария») — 19 голов (38 очков)
3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 18 голов (36 очков)
4. Джейми Варди («Лестер Сити») — 17 голов (34 очка)
5. Эрик Сорга («Флора») — 31 гол (31 очко)
6. Илья Шкурин (московский ЦСКА): 19 голов (28,5 очка)
7. Криштиану Роналду («Ювентус») — 14 голов (28 очков)
8. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 14 голов (28 очков)
9. Ромелу Лукаку («Интер») — 14 голов (28 очков)
10. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 14 голов (28 очков).
- 18 января 2020
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:02
-
17:44
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:37
-
16:11
-
16:11
-
15:48
-
15:41
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
14:05