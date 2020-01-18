Иммобиле увеличил преимущество в гонке за «Золотой бутсой». В активе итальянца 23 гола

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (5:1). В активе 29-летнего футболиста уже 23 гола в чемпионате Италии в нынешней кампании. Он возглавляет гонку за «Золотой бутсой».

Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» в сезоне-2019/2020

1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 23 гола (46 очков)

2. Роберт Левандовски («Бавария») — 19 голов (38 очков)

3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 18 голов (36 очков)

4. Джейми Варди («Лестер Сити») — 17 голов (34 очка)

5. Эрик Сорга («Флора») — 31 гол (31 очко)

6. Илья Шкурин (московский ЦСКА): 19 голов (28,5 очка)

7. Криштиану Роналду («Ювентус») — 14 голов (28 очков)

8. Виссам Бен-Йеддер («Монако») — 14 голов (28 очков)

9. Ромелу Лукаку («Интер») — 14 голов (28 очков)

10. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 14 голов (28 очков).