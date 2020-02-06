Кучаев: сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своей игровой позиции в московской команде.
«Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция — это новый опыт, который не пройдёт даром. Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне.
Тяжело ли выдерживать полный матч на фоне нагрузок? Всё зависит от подготовки. Чем лучше готовишься к игре, тем проще будет играть. Результат всегда имеет значение, потому что каждый хочет победить, независимо от нагрузок или соперников. Победа даже в товарищеской игре очень важна для нас», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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