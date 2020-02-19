«Рубин» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче. Абильдгор забил гол
Казанский «Рубин» в товарищеском матче уступил казахстанскому «Кайрату» со счётом 2:3. Встреча состоялась на тренировочном поле отеля «Корнелия Делюкс» в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Счёт был открыт на 14-й минуте, автором забитого мяча стал Абат Аимбетов, которому ассистировал Небойша Косович. Через пару минут преимущество «Кайрата» увеличил Раде Дугалич с передачи Сергея Кейлера. На 36-й минуте счёт до крупного довёл Конрад Вжесински. «Рубин» сумел сократить разрыв в счёте на 77-й минуте, с пенальти отличился Зурико Давиташвили. В концовке встречи отличился новичок казанского клуба Оливер Абильдгор.
«Рубин», набрав 19 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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