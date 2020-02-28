Главный тренер «Бёрнли» отправил фото журналистов с пресс-конференции приревновавшей жене
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч во время очередной пресс-конференции развеселил собравшихся журналистов. Наставник «Бёрнли» сказал журналистам, что сделает их фото и отправит своей жене.
«Я сейчас сделаю фото. Моя миссис спрашивает, почему я не отвечаю на её сообщения. Я отправлю ей фото», — сказал Дайч, посмеиваясь.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В 28-м туре АПЛ «Бёрнли» в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится завтра, 29 февраля.
«Бёрнли», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 31 баллом располагается на 14-й строчке.
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