Главный тренер «Бёрнли» отправил фото журналистов с пресс-конференции приревновавшей жене

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч во время очередной пресс-конференции развеселил собравшихся журналистов. Наставник «Бёрнли» сказал журналистам, что сделает их фото и отправит своей жене.

«Я сейчас сделаю фото. Моя миссис спрашивает, почему я не отвечаю на её сообщения. Я отправлю ей фото», — сказал Дайч, посмеиваясь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В 28-м туре АПЛ «Бёрнли» в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится завтра, 29 февраля.

«Бёрнли», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 31 баллом располагается на 14-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ