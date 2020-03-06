Стало известно, где состоится матч между «Шинником» и «Ротором»

Матч 27-го тура ФНЛ между ярославским «Шинником» и волгоградским «Ротором» состоится на «Арене Химки», сообщает пресс-служба южан.

Встреча состоится 15 марта, начало матча — в 16:00 мск.

5 марта РФС перенёс четвертьфинальный матч Кубка России между «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» в связи с неудовлетворительным состоянием газона на стадионе в Ярославле. Напомним, пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Позднее ФНЛ обязала ярославский клуб проводить матчи ФНЛ на резервном стадионе до приведения газона на домашней арене в надлежащее состояние.



В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает первое место с 52 очками в активе после 25 матчей. «Шинник» располагается на шестой строчке с 40 очками.