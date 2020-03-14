«Барселона» заинтересовалась защитником «Манчестер Сити» Анхелиньо

Испанский защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо привлёк внимание скаутов «Барселоны». Как сообщает Le10Sport, в 23-летнем футболисте видят потенциальную замену игроку Хорди Альбе. Также в клубе недовольны уровнем игры, который демонстрирует ещё один возможный сменщик Альбы, Хуниор Фирпо.



Во второй половине сезона Анхелиньо выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг». В пяти матчах чемпионата Германии защитник забил один гол.



Сообщается, что попытку приобрести футболиста каталонский клуб предпримет уже грядущим летом. Конкуренцию «Барселоне» составит «РБ Лейпциг», который рассчитывает выкупить контракт Анхелиньо у «Манчестер Сити». Соглашение футболиста с британским грандом действует до июня 2023 года.