Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» заинтересовалась защитником «Манчестер Сити» Анхелиньо

«Барселона» заинтересовалась защитником «Манчестер Сити» Анхелиньо
Футбол / Англия 0

Испанский защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо привлёк внимание скаутов «Барселоны». Как сообщает Le10Sport, в 23-летнем футболисте видят потенциальную замену игроку Хорди Альбе. Также в клубе недовольны уровнем игры, который демонстрирует ещё один возможный сменщик Альбы, Хуниор Фирпо.

Во второй половине сезона Анхелиньо выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг». В пяти матчах чемпионата Германии защитник забил один гол.

Сообщается, что попытку приобрести футболиста каталонский клуб предпримет уже грядущим летом. Конкуренцию «Барселоне» составит «РБ Лейпциг», который рассчитывает выкупить контракт Анхелиньо у «Манчестер Сити». Соглашение футболиста с британским грандом действует до июня 2023 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020