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Лео в детстве, пранк двойника Рональдиньо, трофеи и дуэль с Роналду. Фото карьеры Месси

Лионель Месси
Лео в детстве, пранк двойника Рональдиньо, трофеи и дуэль с Роналду. Фото карьеры Месси
Футбол / Испания 0

12 марта нынешний розыгрыш Примеры в Испании был приостановлен минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса. 14 марта в Испании был введён режим ЧС, предполагающий, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.

«Барселона» ушла на вынужденный перерыв в Ла Лиге лидером в турнирной таблице. После 27 туров в активе каталонцев 58 очков.

Пока чемпионат Испании по футболу стоит на паузе, предлагаем вспомнить ключевые моменты карьеры одной из главных фигур «Барселоны» — Лионеля Месси. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец отличился 19 раз в 22 матчах.

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