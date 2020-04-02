«Усы надежды», капитан сборной и лучший вратарь 1989. Яркие ретрокадры карьеры Черчесова

Черчесов до последнего держал высокую планку: в 36 лет выходил в составе сборной России (в товарищеской игре с Израилем), в 38, будучи вратарём «Тироля», получал вызов на ЧМ-2002 в Японии и Корее. Там, правда, Станислав на поле не выходил.



После того турнира Черчесов перешёл в «Спартак» и там закончил карьеру, проведя полгода. Помимо «Спартака» и «Тироля» в игровой карьере Станислава Саламовича были другой «Спартак», из Орджоникидзе, московский «Локомотив» и дрезденское «Динамо».

В тренерском кресле Станислав Черчесов уже успел сделать несколько ходов, на которые никогда не отважились бы многие специалисты. Летом 2008-го, увидев отсутствие лидерских качеств у лидеров раздевалки «Спартака», Черчесов отправил в дубль Моцарта, Максима Калиниченко и Егора Титова. В «Амкаре» у Станислава завязался конфликт с Георги Пеевым, в «Динамо» в дубль отправился Игорь Денисов.

Предлагаем вашему вниманию, яркие фотографии карьеры Станислава Черчесова с начала его профессиональной карьеры по нынешний день.