Нужно ли отменить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом уже сейчас?
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Есть вероятность, что сезон завершится досрочно. В этом случае чемпионом может быть объявлен петербургский «Зенит».
В связи с этим предлагаем ответить на вопрос: нужно ли отменить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом уже сейчас?
Лидером Российской Премьер-Лиги после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. Главными преследователями лидера являются «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку). За места в еврокубках также борются «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Крылья Советов» (22) и «Ахмат» (20), в зоне переходных матчей — «Оренбург» и «Рубин» (по 23).
Проголосовать можно на «Чемпионате».
Читайте также
- 30 апреля 2020
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:08
-
20:08
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:09
-
18:59
-
18:39
-
18:38
-
18:22
-
18:04
-
17:59
-
17:42
-
17:41
-
17:30
-
17:23
-
17:17
-
17:15
-
16:48
-
16:41
-
16:37
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:39
-
15:38
-
15:26
-
15:17
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:12
Партнерский контент