Нужно ли отменить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом уже сейчас?

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Есть вероятность, что сезон завершится досрочно. В этом случае чемпионом может быть объявлен петербургский «Зенит».

В связи с этим предлагаем ответить на вопрос: нужно ли отменить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом уже сейчас?

Лидером Российской Премьер-Лиги после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. Главными преследователями лидера являются «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку). За места в еврокубках также борются «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Крылья Советов» (22) и «Ахмат» (20), в зоне переходных матчей — «Оренбург» и «Рубин» (по 23).

Проголосовать можно на «Чемпионате».