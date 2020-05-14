Депутат Лебедев: если бы «Локомотив» позвал Гвардиолу, Моуринью, я бы понял. Но Николич?

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«Не понимаю, что происходит. Решение оставляет больше вопросов, чем ответов. Не вижу ни логики, ни позиции болельщиков, ни спортивного принципа. Убрать тренера, который в каждом году приносить трофеи? Какую цель ставит руководство клуба? Если бы пригласили Гвардиолу, Моуринью. Я бы понял. Но Николич?

Кто это? Откуда его откопали? Где его нашли? В принятии подобных решений должен быть спортивный принцип. Одно дело — плестись в конце таблицы или если против тренера восстали игроки. Но между тренером и командой нет противоречий. Болельщики обожают Палыча, именно в последние годы стали приходить болельщики. Это только его заслуга, а не Кикнадзе или Геркуса.

Всё идёт к тому, что мы доиграем чемпионат. С новым тренером «Локомотив», скорее всего, лишится места в Лиге чемпионов. Игроки должны привыкнуть к тренеру. Мне страшно за команду? Слёзы накатываются на глаза. Сложно сказать, что должен сделать новый тренер, чтобы мы ему сказали спасибо. Болельщики не простят этого Кикнадзе и будут правы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.