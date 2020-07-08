Федун: «Спартак» играл лучше «Локомотива». Это был наш лучший матч после перерыва

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше „Локомотива“. По-моему, это наш лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше „Локомотива“. Сказал футболистам, чтобы дотерпели сезон, осталось не так много», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».