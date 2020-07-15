Тарасов: я давно влился в коллектив. Ощущения от возвращения на поле замечательные

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Много раз уже играл с «Ростовом», хорошая команда, она будет выполнять свои задачи, мы – свои. В принципе, мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в Премьер-Лиге. Это не означает, что мы выйдем недонастроенные, мы хотим выиграть. Чем выше место в таблице мы займём, тем лучше будет для нас. Так что готовимся серьёзно.



Ощущения от возвращения на поле замечательные, очень доволен, что выделяют игровое время, тем самым через игры я набираю форму. Не на сто процентов, но доволен тем, что я делаю. Приятно, что трибуны поддерживали меня, это очень приятно. Это накладывает ещё больше ответственности, потому что люди верят, ждут результата. Люди поддерживают не только на трибунах, но и в соцсетях, поэтому хочется оправдать доверие.



Думаю, я давно влился в коллектив. Часто делюсь с женой, рассказываю, что нахожусь в команде как дома. Это не только футболистов касается, а всех: кто стирает форму и так далее. Отношение потрясающее на базе, домашняя обстановка», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».