Тарасов: я давно влился в коллектив. Ощущения от возвращения на поле замечательные

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Много раз уже играл с «Ростовом», хорошая команда, она будет выполнять свои задачи, мы – свои. В принципе, мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в Премьер-Лиге. Это не означает, что мы выйдем недонастроенные, мы хотим выиграть. Чем выше место в таблице мы займём, тем лучше будет для нас. Так что готовимся серьёзно.
Ощущения от возвращения на поле замечательные, очень доволен, что выделяют игровое время, тем самым через игры я набираю форму. Не на сто процентов, но доволен тем, что я делаю. Приятно, что трибуны поддерживали меня, это очень приятно. Это накладывает ещё больше ответственности, потому что люди верят, ждут результата. Люди поддерживают не только на трибунах, но и в соцсетях, поэтому хочется оправдать доверие.
Думаю, я давно влился в коллектив. Часто делюсь с женой, рассказываю, что нахожусь в команде как дома. Это не только футболистов касается, а всех: кто стирает форму и так далее. Отношение потрясающее на базе, домашняя обстановка», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».
- 15 июля 2020
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:37
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
11:55
-
11:45
-
11:19
-
11:18
-
11:01
-
10:48
-
10:36
-
10:33
-
10:18
-
09:58
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
06:58
-
06:42
-
06:30
-
05:28
-
04:59
-
04:26
-
03:48
-
03:25
-
03:02
-
02:22
-
01:59