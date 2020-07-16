АЕК Карреры может попасть в Лигу чемпионов из-за нарушения регламента клубом ПАОК

Греческий клуб АЕК, возглавляемый экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой, может получить место в Лиге чемпионов в следующем сезоне не по спортивному принципу.



Очная игра второй и третьей команд чемпионата Греции завершилась вчера вничью (0:0), однако после матча выяснилось, что у 12 игроков идущего вторым ПАОК просрочены медицинские карты: этот момент зафиксировал резервный арбитр.



Регламент греческого чемпионата подразумевает в таких случаях техническое поражение. Но проигрыш ПАОК будет засчитан только в том случае, если в течение 48 часов АЕК подаст протест. Таким образом, АЕК сможет подняться на второе место и получить право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Отмечается, что внутри ПАОК уже случилось несколько отставок с административных и руководящих должностей.