АЕК Карреры может попасть в Лигу чемпионов из-за нарушения регламента клубом ПАОК

Греческий клуб АЕК, возглавляемый экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой, может получить место в Лиге чемпионов в следующем сезоне не по спортивному принципу.
Очная игра второй и третьей команд чемпионата Греции завершилась вчера вничью (0:0), однако после матча выяснилось, что у 12 игроков идущего вторым ПАОК просрочены медицинские карты: этот момент зафиксировал резервный арбитр.
Регламент греческого чемпионата подразумевает в таких случаях техническое поражение. Но проигрыш ПАОК будет засчитан только в том случае, если в течение 48 часов АЕК подаст протест. Таким образом, АЕК сможет подняться на второе место и получить право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Отмечается, что внутри ПАОК уже случилось несколько отставок с административных и руководящих должностей.
- 16 июля 2020
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26
-
07:36
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
06:01
-
04:32
-
04:09
-
03:40