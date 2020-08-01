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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.

Действующее соглашение Набабкина с московским клубом истекло 31 июля.

В прошедшем сезоне 33-летний защитник провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. Российский футболист не отличился результативными действиями, при этом получил пять жёлтых карточек.

По итогам прошедшего чемпионата России московский ЦСКА занял четвёртое место. Команда Виктора Гончаренко в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги Европы благодаря победе «Зенита» в Кубке России.

В первом туре нового сезона московские «армейцы» встречаются с «Химками» на чужом поле. Матч пройдёт в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.

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