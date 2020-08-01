ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
Действующее соглашение Набабкина с московским клубом истекло 31 июля.
В прошедшем сезоне 33-летний защитник провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. Российский футболист не отличился результативными действиями, при этом получил пять жёлтых карточек.
По итогам прошедшего чемпионата России московский ЦСКА занял четвёртое место. Команда Виктора Гончаренко в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги Европы благодаря победе «Зенита» в Кубке России.
В первом туре нового сезона московские «армейцы» встречаются с «Химками» на чужом поле. Матч пройдёт в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.
- 1 августа 2020
-
17:35
-
17:32
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:34
-
16:26
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:25
-
15:11
-
14:32
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:14
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:35
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
Партнерский контент