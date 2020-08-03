Россиянка Надежда Карпова перешла в «Эспаньол»
«Эспаньол» на официальном сайте объявил о заключении контракта с российской футболисткой Надеждой Карповой. Соглашение нападающей с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Фото можно посмотреть на странице «Эспаньола» в «Твиттере».
В июне Карпова покинула «Севилью». Футболистка выступала за «Севилью» с 2019 года. Нападающая приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Ранее Карпова выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России сыграла 24 матча и забила шесть голов. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году. Ранее сообщалось, что Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».
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