Россиянка Надежда Карпова перешла в «Эспаньол»

«Эспаньол» на официальном сайте объявил о заключении контракта с российской футболисткой Надеждой Карповой. Соглашение нападающей с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Фото можно посмотреть на странице «Эспаньола» в «Твиттере».



В июне Карпова покинула «Севилью». Футболистка выступала за «Севилью» с 2019 года. Нападающая приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Ранее Карпова выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России сыграла 24 матча и забила шесть голов. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году. Ранее сообщалось, что Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».