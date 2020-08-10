Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Видео

Бывший футболист сборной России Роман Широков не сдержал эмоций во время матча, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Инцидент произошёл на сегодняшней встрече любительских команд. В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать.

Широков начинал карьеру в ЦСКА в 1998 году. Впоследствии защищал цвета «Сатурна», «Рубина», «Химок», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Последней командой экс-полузащитника стал всё тот же ЦСКА. В 2016 году Роман завершил карьеру игрока.



В сборную России Широков вызывался с 2008 по 2016 год. После завершения карьеры работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».