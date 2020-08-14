Сетьен: Месси может помочь выиграть матч с «Баварией», но я верю в силу команды

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о готовности команды к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Мы приехали в Португалию в хорошем настроении. Матч с «Баварией» — это та игра, которую мы ждём после победы над «Наполи». Для всех очень приятно, что Усман Дембеле включён в заявку и сможет сыграть несколько минут, если мы сочтём это целесообразным. У нас есть мнение, что он сможет выйти на несколько минут и решить исход встречи.
Мы знаем потенциал «Баварии» и не собираемся его ни в коем случае минимизировать, и это проявляется не только в цифрах, но и в силе самой команды. Это потенциально экстраординарная команда, как и мы. Это будет равная игра, но нам тоже есть что сказать в этой игре.
Владение мячом — это будет важный фактор, который позволит нам защищаться, так как если у нас будет мяч, они не смогут нам навредить, но всё будет немного зависеть от удачи. Месси может помочь выиграть игру, но я верю в силу команды, ведь кто-то должен ему помогать. Без силы команды Лео сделал бы меньше», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.
Матч «Барселона» — «Бавария» пройдёт сегодня, 14 августа, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало матча – в 22:00 мск.
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