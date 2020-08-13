Сетьен: Левандовски — великий футболист, но он уступает Месси

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен сравнил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.

«Левандовски — великий футболист, но он уступает Месси. Думаю, это очевидно. Безусловно, он проводит отличный сезон, ему очень помогают партнёры по команде. Роберт играет хорошо, но и Месси тоже. Мы видели это в матче с „Наполи“. Хорошо, что мы можем наслаждаться их игрой», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона» и «Бавария» встретятся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, ассистировать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Артур Соареш Диаш (Португалия).