Источник: Месси решил покинуть «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси решил покинуть «Барселону», сообщает COPE.
По информации источника, 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Отмечается, что Месси может остаться в «Барселоне», если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.
Напомним, накануне «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
Сообщалось, что «Интер» прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча» четырёхлетний контракт на € 260 млн.
- 15 августа 2020
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