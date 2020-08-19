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Гуренко: в Беларуси 90% несогласных. Бьют детей, женщин – это беспредел

Гуренко: в Беларуси 90% несогласных. Бьют детей, женщин – это беспредел
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о ситуации в стране после президентских выборов.

«Отказа Шкурина выступать за сборную Беларуси при президентстве Александра Лукашенко — это его право, его выбор. Он не согласен с тем, что происходит, но у нас процентов 90 несогласных людей. Если не больше. Когда мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел. Не понимаю, как такое возможно в XXI веке, когда есть интернет, другие информационные средства. Не понимаю, на что люди наверху рассчитывают.

Надеюсь, никто больше не будет отказываться от сборной. Ты же играешь за страну, за тех людей, которые выходят на демонстрации, защищаешь честь своей родины. Повторюсь, это выбор Шкурина, я его не осуждаю. Но сам я считаю, что в сборной ты не за Лукашенко играешь или за ОМОН, а за людей", — приводит слова Гуренко «Советский спорт».

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