Скончался бывший игрок и тренер «Локомотива» Борис Петров
На 83-м году ушёл из жизни прославленный футболист и тренер «Локомотива» Борис Петров, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Он не очень любил обращаться к врачам. Уже потом мы узнали, например, что перенёс на ногах инфаркт… А тут, когда ему стало плохо, вызвали скорую. Внучка Настя ещё говорит: «Дедушка, ты полежи!» А он говорит: «Не могу лежать…» Увезли в больницу, мы приехали туда с ним. Вернулись, а на следующий день звонят, говорят, что его не стало», — сказала Валентина Ивановна, жена Петрова.
Петров играл на позиции нападающего. За «Локомотив» выступал с 1965 по 1969 год. Играл за «Химик» (Днепродзержинск), «Звезду» (Кировоград), «Спартак», ЦСКА, СКА (Одесса). С 1976 по 1983 год был тренером «Локомотива».
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