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Агент Зинченко высказался о возможном переходе украинца в «Наполи»

Агент Зинченко высказался о возможном переходе украинца в «Наполи»
Футбол / Англия 0

Алан Прудников, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, прокомментировал возможное включение украинца в сделку по приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Зинченко по-прежнему на радаре „Наполи“. Представители клуба встречались с ним три года назад. Что если „Сити“ позвонит мне, чтобы я включил Зинченко в сделку по Кулибали? Если это произойдёт, мы выслушаем предложение „Наполи“ и посмотрим, что нам делать», — цитирует Прудникова Calciomercato.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» ради 29-летнего сенегальца готов расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди. «Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности Зинченко и Отаменди. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.

«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
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