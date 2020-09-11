Агент Зинченко высказался о возможном переходе украинца в «Наполи»

Алан Прудников, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, прокомментировал возможное включение украинца в сделку по приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
«Зинченко по-прежнему на радаре „Наполи“. Представители клуба встречались с ним три года назад. Что если „Сити“ позвонит мне, чтобы я включил Зинченко в сделку по Кулибали? Если это произойдёт, мы выслушаем предложение „Наполи“ и посмотрим, что нам делать», — цитирует Прудникова Calciomercato.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» ради 29-летнего сенегальца готов расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди. «Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности Зинченко и Отаменди. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.
- 11 сентября 2020
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