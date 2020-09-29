Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА

Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Экс-футболист получит приз во время проведения жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

«Благодаря достижениям в ходе блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим», — отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020