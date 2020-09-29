Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА
Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.
Экс-футболист получит приз во время проведения жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.
«Благодаря достижениям в ходе блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим», — отметил президент УЕФА Александер Чеферин.
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