«Краснодар» за одну минуту пропустил от ПАОКа и забил второй гол
Во втором тайме матча с ПАОКом футболисты «Краснодара» сначала пропустили гол, а потом практически сразу же забили ответный мяч.
При счёте 1:0 в пользу краснодарцев на 77-й минуте Омар Эль-Каддури забил гол. Шваб навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Эль-Каддури ударом головой отправил мяч под перекладину ворот.
Однако в течение минуты «Краснодар» восстановил преимущество в счёте. Тони Вильена мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в штангу, после чего первым на добивание успел Реми Кабелла и поразил пустые ворота.
- 30 сентября 2020
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