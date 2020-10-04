«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 4 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крейг Поусон.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 4 встречах набравший 12 очков. В тройку лидеров входят «Лестер Сити» (9) и «Ливерпуль» (9).