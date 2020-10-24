«Динамо» — «Сочи»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Сочи».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Н'Жье, Лесовой, Комличенко.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Мамана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо, А. Заболотный.
«Сочи» набрал в 11 матчах 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (17) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 встречах 24 очка петербургский «Зенит».
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