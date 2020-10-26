Тренер «Ред Булл Зальцбург»: «Атлетико» не отличается от «Локомотива» по стилю игры

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».



«Нам не пришлось много анализировать футболистов и стиль игры соперника. Всё совершенно ясно. Нам необходимо быть предельно аккуратными при таком календаре. „Атлетико“ не отличается от „Локомотива“ по стилю игры. Разница есть в уровне футболистов», — приводит слова Марша Mundo Deportivo.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ред Булл Зальцбург» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. Соперниками команд по группе А являются московский «Локомотив» и мюнхенская «Бавария», которые также проведут матч завтра.