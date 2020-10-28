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Пьяный украинский футболист разбил несколько автомобилей в Харькове

Пьяный украинский футболист разбил несколько автомобилей в Харькове
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко устроил ДТП в Харькове, сообщает телеграм-канал «ТРУХА Харьков».

По данным источника, Кравченко находился за рулём своего автомобиля Audi и сильно повредил четыре машины, включая свою. Футболист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. При осмотре Кравченко с помощью драгера в его крови было зафиксировано 1,85 промилле, что является превышением нормы в девять раз.

25-летний Кравченко является воспитанником полтавской «Ворсклы». Хавбек перешёл в «Металлист-1925» в сентябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах чемпионата Украины в Первой лиге, в которых стал автором одного забитого мяча.

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