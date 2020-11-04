«Лучший форвард оборонительного плана». Озил поздравил Рамоса с 100-м голом за «Реал»

Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил поздравил бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Серхио Рамоса с 100-м голом в составе команды.
«Классный матч в исполнении „Интера“, но Рамос (лучший форвард оборонительного плана) и Бензема (как всегда забивающий) снова отличились», — написал Месут на своей официальной странице в «Твиттере».
Матч «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов завершился со счётом 3:2 в пользу испанского клуба. После голов Бензема и Рамоса «сливочные» повели 2:0, однако итальянская команда отыгралась благодаря точным ударам Мартинеса и Перишича. Победный для «Реала» гол на 80-й минуте матч забил Родриго.
По итогам трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице квартета B.
- 4 ноября 2020
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