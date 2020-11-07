Бруну Фернандеш: каждый игрок «МЮ» должен быть лидером команды

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Итоговый результат — победа подопечных Уле-Гуннара Сульшера со счётом 3:1.
Лучшим игроком матча был признан португальский полузащитник гостей Бруно Фернандеш.
«Три завоёванных очка — это для всех, а не только для одного игрока. В раздевалке мы знаем, что должны делать на поле. Каждый должен быть лидером в определённый промежуток времени. Некоторые игроки должны быть лидерами команды не только на поле, но и за его пределами. Им не нужно говорить слишком много, но они должны показывать своим примером правильные вещи. Остальные футболисты также должны больше принимать участие в жизни команды, чтобы чувствовать себя частью коллектива», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
Манкунианцы набрали 10 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 7 ноября 2020
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
15:56