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Бруну Фернандеш: каждый игрок «МЮ» должен быть лидером команды

Бруну Фернандеш: каждый игрок «МЮ» должен быть лидером команды
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Итоговый результат — победа подопечных Уле-Гуннара Сульшера со счётом 3:1.

Лучшим игроком матча был признан португальский полузащитник гостей Бруно Фернандеш.

«Три завоёванных очка — это для всех, а не только для одного игрока. В раздевалке мы знаем, что должны делать на поле. Каждый должен быть лидером в определённый промежуток времени. Некоторые игроки должны быть лидерами команды не только на поле, но и за его пределами. Им не нужно говорить слишком много, но они должны показывать своим примером правильные вещи. Остальные футболисты также должны больше принимать участие в жизни команды, чтобы чувствовать себя частью коллектива», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Манкунианцы набрали 10 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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