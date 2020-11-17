Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Франция — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Швеция.

Матч обслужит бригада арбитров из Беларуси. Главный арбитр встречи — Алексей Кульбаков. В судейскую бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Денис Щербаков.

Сборная Франции занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги А, набрав 13 очков. Сборная Франции уже гарантировала себе первое место в квартете. Швеция занимает четвертое место, набрав три очка. Сборная Хорватии (3) располагается на третьем месте. Португалия (10) — на втором.