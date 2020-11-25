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«Рубин» и ЦСКА рассудит Мешков, Лапочкин — «Ростов» и «Динамо»

«Рубин» и ЦСКА рассудит Мешков, Лапочкин — «Ростов» и «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба РФС сообщила о назначениях арбитров на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Наиль Сейфетдинов, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Зуев.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

«Ростов» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Французов.

«Урал» — «Сочи»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Артём Любимов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Чистяков; VAR —; AVAR —; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Рашид Абусуев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Анохин.

«Спартак» — «Ротор»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Тарас Безубяк.

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