Первый финал Лиги конференций УЕФА пройдёт в Тиране

Пресс-служба УЕФА назвала места проведения финалов турниров на ближайшие годы. Первый финал нового турнира «Лига конференций УЕФА» пройдёт в Тиране (Албания). Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА. Финал Лиги конференций будет проходить на новом стадионе «Национал Арена».
Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром, который проводит УЕФА. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. В состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. При этом прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды:
• 17 клубов через основной путь Лиги конференций
• 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций
• 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 3 декабря 2020
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:10
-
19:50
-
19:43
-
19:32
-
19:29
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21