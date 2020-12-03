Первый финал Лиги конференций УЕФА пройдёт в Тиране

Пресс-служба УЕФА назвала места проведения финалов турниров на ближайшие годы. Первый финал нового турнира «Лига конференций УЕФА» пройдёт в Тиране (Албания). Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА. Финал Лиги конференций будет проходить на новом стадионе «Национал Арена».

Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром, который проводит УЕФА. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. В состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. При этом прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды:

• 17 клубов через основной путь Лиги конференций

• 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций

• 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.