«Зенит» — «Боруссия» Д: Дриусси открыл счёт

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 17-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 16-й минуте нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси открыл счёт.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. В бригаду входят ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.
Матч «Боруссии» с «Зенитом» во 2-м туре прошёл в Германии и завершился победой «шмелей» со счётом 2:0.
«Боруссия», набрав 10 очков, занимает 1-е место в группе F Лиги чемпионов. На 2-м месте — «Лацио» (9), на 3-м – «Брюгге» (7). «Зенит» (1) замыкает квартет и уже лишился шансов на выход в плей-офф.
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