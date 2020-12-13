Фанаты ЦСКА вывесили баннер со словами Сергея Гимаева

Болельщики ЦСКА на матче с «Уралом» вывесили баннер с известной фразой хоккеиста и комментатора Сергея Гимаева.
На баннере написано: «Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь!»
Фото: «Чемпионат»
Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
ЦСКА набрал 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35), однако эти команды уже провели матчи 18-го тура.
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